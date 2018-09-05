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Rus senatörden İsrail'e tepki!

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, nefsi müdafaa dışında BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkisi olmadan başka ülkelerin topraklarına bir saldırı düzenlemenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 00:42
Rus senatörden İsrail'e tepki!

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkanı Kosaçev, Sputnik'e açıklamasında, terör devleti İsrail'in bugün Suriye'ye düzenlediği füze saldırılarını değerlendirdi.

Kosaçev, "Elbette saldırının niteliği ve sonuçlarını askeri uzmanlar değerlendirmeli, ancak uluslararası hukuk bakımından durum ortada: nefsi müdafaa dışında BMGK yetkisi olmadan başka ülkenin topraklarına düzenlenen her türlü askeri saldırılar uluslararası hukuku, BM Antlaşmasını ve devlet bağımsızlığı ilkesini ihlal ediyor" diye kaydetti.

Suriye kaynakları, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Hama'nın civarındaki yerleşimlere fırlattığı birkaç füzeyi imha ettiği bildirmişti.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 00:42
  1. BMGK
  2. BM Antlaşması

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