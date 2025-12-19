  • İSTANBUL
Gerçek görüntüler ortaya çıktı! Trafik linciyle hayatı karartıldı!
Gündem

Gerçek görüntüler ortaya çıktı! Trafik linciyle hayatı karartıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:

“Trafikte kadın sürücünün aracına saldırdı” başlıklarıyla hedef gösterilen ve kamuoyunda suçlu ilan edilen vatandaş, yaşananların perde arkasını yeni görüntülerle ortaya koydu. İşinden atılan ve 2 ay ev hapsi cezası verilen şahsın topladığı kayıtlar, olayın tek taraflı yansıtıldığını gözler önüne serdi. Görüntülere göre, yanında çocuğu bulunan erkek sürücünün aracına iki kez bilinçli şekilde çarpıldı, ardından yaklaşık 2 kilometre boyunca takip edilerek taciz edildi.

Sosyal medyada her görülene inanmak lazım. Kendisini videoya alarak linç ettirip işinden kovdurtan kadının yaşadığı tartışmanın öncesi ise şaşırttı. Sosyal medyada lince uğrayan adam, olayın öncesine ait bütün kamera görüntülerini toplayıp işin iç yüzünü böyle anlattı.

Yaşananlara rağmen tüm faturanın kendisine kesildiğini söyleyen vatandaş, “Hayatım altüst oldu, işimi kaybettim, aile huzurum kalmadı. İki aydır ayağımda kelepçeyle evdeyim ama bunları bana yaşatan kişiye dokunan yok” sözleriyle isyan etti. Sosyal medyada yapılan linç ve tek taraflı haberlerin, adalet duygusunu zedelediği bir kez daha ortaya çıktı.

Kamuoyunda “suçlu” damgası yiyen emekçi vatandaşın yaşadıkları, ülkede adaletin kime nasıl işlediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Olayın tüm yönleriyle değerlendirilmeden verilen cezalar ve oluşturulan algı, “Hep işçiler mi ezilmek zorunda?” sorusunu yüksek sesle sordurdu.

