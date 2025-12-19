Erdoğan’a Sunulan Tarihi Rapor Bugün Meclis’te

AK Parti kurmayları tarafından, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında hazırlanan rapor; terörle mücadelede sadece güvenlik boyutunu değil, toplumsal bütünleşme ve rehabilitasyon sürecini de ayrıntılı şekilde ele alıyor.

Raporda, kendini feshedip silah bırakan terör örgütü mensuplarına yönelik özel bir yasal çerçeve öngörülüyor. Bu kapsamda çıkarılacak çerçeve yasaya 1 yıllık süre sınırı getirilmesi planlanıyor.

SUÇA KARIŞMAYANLARA DENETİMLİ SERBESTLİK

Suça karışmamış örgüt mensupları, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından sınıra gelerek özel ekipler tarafından teslim alınacak. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacak ancak hapis cezası uygulanmayacak, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik kapsamında izlenecek.

SUÇA KARIŞANLARA İNDİRİM GÜNDEMDE

Suça karışmış olanlar ile halen cezaevinde bulunanlara yönelik ise ayrı bir düzenleme öngörülüyor. Bu kapsamda ceza indirimi seçenekleri değerlendirilecek.

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise kayyum uygulamasının sona erdirilmesi. Ayrıca cezaevi gözlem kurullarıyla ilgili yeni adımlar atılması planlanıyor.

TOPLUMA KAZANDIRMA VE DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI

Terörle bağını koparanların topluma kazandırılması için, ilgili tüm bakanlık temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Kurul, atılacak adımları belirleyerek süreci yönetecek.

Sürecin son aşamasında ise kapsamlı bir demokratikleşme paketi hayata geçirilecek. Ancak raporda, genel af, umut hakkı gibi düzenlemelere yer verilmediği özellikle vurgulanıyor.

AK Parti kaynakları, raporun “devletin kararlılığını ve milletin hassasiyetlerini birlikte gözeten bir yol haritası” niteliği taşıdığını ifade ediyor.