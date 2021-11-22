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Dünya Rus savaş uçakları vurdu: Zeytin toplayan siviller öldü!
Dünya

Rus savaş uçakları vurdu: Zeytin toplayan siviller öldü!

Rusya’nın sivillere yönelik saldırısı devam ediyor. Rus savaş uçakları İdlib’in batısındaki Talita köyüne düzenlediği hava saldırısında zeytin toplayan 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:26:00 - 2021-11-22 15:27:12

Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalında sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Rusya'ya ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in kuzeybatı kırsalında hava saldırısı düzenledi.

Cebel Summak bölgesindeki Telteta yerleşimi Rus savaş uçaklarınca hedef alındı. Saldırıda en az 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi

Saldırılar yoğunlaşıyor

Rusya, İran ve Esed rejiminin son dönemde İdlib ve çevresine yönelik saldırılarını sıklaştırdığı dikkat çekiyor. Söz konusu saldırılar kapsamında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Binlerce sivil ise evlerini terk ederek mülteci durumuna düştü.

Rusya ve Esed rejiminin bölgeye yeni bir kara saldırısı düzenlemeyi planladığı, bu saldırının bölgedeki milyonlarca sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

 

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