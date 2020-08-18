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Dünya Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı

Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentine saldırılar düzenlemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:13:00 -
Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları saldırılara başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların peş peşe gerçekleştiğini ve Rusya’ya ait uçakların beşten fazla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İdlib’in Meret Mısrin ve Şeyh Bahr köyü noktalarına yapılan saldırılarla ilgili ölü ya da yaralılara ait bilançolar açıklanmadı.

Bölgede Esed rejimine ait güçlerin zaman zaman bozduğu ateşkeslere Rus ordusuna da dahil oluyor.

Son olarak Rusya’ya ait savaş uçakları 3 Ağustos’ta İdlib’i vurmuştu. Yapılan saldırıda çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Dün saldırı yapıldı

Öte yandan Suriye’de dün gerçekleştirilen Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Türk askeri araçta maddi hasar meydana gelmişti.

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