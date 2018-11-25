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Rus savaş uçakları Halep'i vurmaya başladı

Rus savaş uçakları, Suriye'nin Raşidin ve Han Tuman bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

25 Kasım 2018 Pazar 15:04
Rus savaş uçakları Halep'i vurmaya başladı

Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının Halep kırsalındaki sivil yerleşim yerlerini vurmaya başladığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rus savaş uçakları Halep kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin ve Han Tuman beldelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Bölgede 3 hava saldırısı düzenlendi

Sivil yerleşimlerin hedef alındığının belirtildiği saldırılarda henüz kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre, Rusya'ya ait savaş uçakları Raşidin bölgesine 2 Han Tuman'a ise 1 hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:04
  1. Suriye
  2. Halep

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