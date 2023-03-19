Rus savaş uçakları Bayraktar TB2 SİHA’yı düşürmeye çalıştı

Ruslar bu kez de Bayraktar TB2 modeline karşı denemelerde bulundu. Karadeniz açıklarında yaşanan olay ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Rusya, ABD’ye ait MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı düşürmesinin ardından Bayraktar TB2’ye karşı da şansını denedi. Karadeniz üzerinde yaşanan kısa süreli olayda Bayraktar TB2 başarılı şekilde kendisini korudu. İşte yaşanan kısa süreli karşılaşma ile ilgili detaylar..

Bayraktar TB2’ye Rus savaş uçağından taciz!

Rusya Hava Kuvvetleri son 2 haftadır oldukça hareketli. 14 Mart 2023 tarihinde Rusya’ya ait SU-27 savaş uçağı ABD’ye ait SİHA’yı düşürdü. O tarihte yaşanan olayda SU-27 savaş uçağı ABD’li MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı üzerine yakıt boşalttı. Ardından İHA üzerine gelen yakıt yüzünden Reaper’ın pervaneleri kilitlendi ve Reaper Karadeniz’in serin sularına çakıldı.

Bu kez Rusya şansını BAYKAR’ın Ukrayna’ya sattığı TB2’ler üzerinde denedi. Kırım Yarımadası üzerinde meydana gelen olayda Rus savaş uçağı TB2 yanından süratli bir geçiş yaptı. Bu geçişin meydana getirdiği “jet wash” etkisinde kalan TB2 ufak bir yalpalamanın ardından kolayca kendini toparladı ve yoluna devam etti. Rus uçağının TB2’yi hava da top veya füze ile neden vurmadığı bilinmiyor.

Olay Bayraktar TB2’nin kamerasından anbean kaydedildi. Jet wash etkisini yapan uçağın yine bir Su-27 olduğu düşünülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD MQ-9 Reaper’in düşürülmesi ardından işleyen süreç!

14 Mart 2023 günü meydana gelen olayda Rusya aynen TB2 SİHA’ya yaptığı gibi Su-27 uçağı ile önce MQ-9 Reaper’ı taciz etti. Ardından SİHA’ya yakıt sızıntısı yaparak motoru etkisiz hale getirdi ve ardından SİHA’nın pervanelerine çarptı. Olayın ardından ABD başka bir seçeneği olmadığı için MG-9 Reaper’ı Karadeniz sularına gömdü.

Olayın ardından “Enkaza ne olacak?” soruları sorulmaya başlandı. Bölgede enkazı çıkartmak için gerekli olan teknik alt yapıya sadece Türk Deniz Kuvvetleri ile Rus Donanması sahip. Rus Donanmasına ait arama gemilerinin enkazın yerini buldukları söyleniyor. Konuyla ilgiliyse herhangi bir açıklama yok.

ABD 15 Mart 2023 günü yani olaydan 1 gün sonra bölgeye yeni bir İHA gönderdi. RQ-4 Global Hawk model bir İHA bölgedeki görevi devraldı. Rolls-Royce üretimi motorlara sahip olan RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper’a göre çok daha yüksek irtifalarda görev yapıyor.