  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rus rublesi düşüşe geçti
Ekonomi

Rus rublesi düşüşe geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:46:39 -
Rus rublesi düşüşe geçti

MOSKOVA (AA) – Rus rublesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,1, avro karşısında ise yüzde 1,3 geriledi. Böylece dolar/ruble 79,4 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 93,2 seviyesine çıktı.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kazanarak 2721 puana çıkarken, Rus RTS endeksi ise yüzde 0,3 azalarak 1075 puana kadar geriledi.

Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artması ve bu durumun Rus ekonomisinde ve piyasalarda baskı yarattığını belirtiyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber
Dünya

Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobili..
Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonuc..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay