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Ekonomi Rus rublesi, dolar karşısında eski değerini geri kazandı
Ekonomi

Rus rublesi, dolar karşısında eski değerini geri kazandı

Rusya'nın doğal gaz ödemelerini ruble ile alacağını açıklamasının ardından dolar karşısında yükselişe geçen ruble, savaştan önceki değerine geri döndü. Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 08:04:00 -
Rus rublesi, dolar karşısında eski değerini geri kazandı

Rus rublesinin Amerikan doları karşısındaki değeri, küresel yaptırımlardan sonra büyük oranda düşmesinin ardından, işgal öncesindeki seviyelere geri döndü. Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü. Bu da hemen hemen 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.

Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.

Rusya, rublenin değerini artırmak için, aralarında faiz oranlarını yüzde 20'ye çıkartmak ve ulusal para birimi birikimlerini dolar ve euroya çevirmek isteyenlere sermaye kontrolleri getirmek gibi sıkı mali önlemler almaya zorlanmıştı.

Ancak uzmanlar, Rus Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırarak risk aldığını, bunun Rusları küçük miktarlarda döviz alarak sermaye kontrollerini aşmaya zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Rublenin yeniden değer kazanmasını sağlayan etken ise doğal gaz ödemeleri. Rusya, doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme alınacağını açıklamıştı.

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