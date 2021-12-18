Rus pilottan şok “Bayraktar” itirafı! Lehimize sonuçlanmaz

Münübe Yılmaz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov’un, “Rusya’da geliştirilen insansız hava araçları, Türkiye’de üretilen Bayraktar İHA’larından daha yüksek performansa sahip” sözleri bizzat bir Rus savaş pilotu tarafından yalanlandı. Ukrayna'yı işgale hazırlanan Rusya’nın Bayraktar TB2'leri vurabilmek için Orion SİHA'sına hava-hava füzesi takıp tatbikat yapmasını değerlendiren bir Rus savaş pilotu, “Olası bir Orion-Bayraktar çatışması bizim lehimize sonuçlanmaz” dedi. Bir savaş pilotu olan popüler blog yazarı "Fighterbomber", “Rus insansız hava aracının yeni silahlandırması etkisiz. Bir Türk insansız hava aracı vurulursa, bu tamamen şansa olacaktır” şeklinde konuştu.

“Bayraktarları vurması son derece zor”

Orion SİHA'sına takılan füzelerin lazer ışını tarafından kontrol edilmesinin bir hata olduğunu ifade eden söz konusu pilot, “O füzeler, Kornet ATGM'de kullanılanlara benziyor, ancak bunlarla düşmanın insansız hava araçlarını gerçek savaş koşullarında vurmak son derece zor olacak. 30 bin feet irtifada uçabilen ve 350 kilogram kadar faydalı yük taşıyabilen Rus SİHA'sı Orion'un, Türk SİHA'larını havada vurabilmesi için hedefe 4 kilometreye kadar yaklaşması gerekiyor” dedi.

Tatbikat değil, şov yapmışlardı

Bilindiği gibi, Suriye, Libya ve Karabağ'da hava savunma sistemleri Türk SİHA'larınca defalarca kez vurulan Rusya, Bayraktar TB2'leri etkisiz hale getirebilmek için Kırım semalarında tatbikat yapmıştı. Söz konusu tatbikatta Orion SİHA'larına takılan bir mini füze, 4 kilometre mesafeden ateşlenerek hedeflenen cismi havada vurmuştu. İmha edilen hedefin alçak irtifada çok yavaş hareket eden bir mini helikopter olması dikkat çekmişti. Rus televizyonlarında yayınlanan görüntüler, "Orionlar Bayraktarları vurmak için hazır" mesajları eşliğinde duyurulmuştu.