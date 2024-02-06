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Dünya Rus petrol sevkiyatında sıcak gelişme
Dünya

Rus petrol sevkiyatında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-06 16:57:00 -
Rus petrol sevkiyatında sıcak gelişme

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bir süredir aksayan Rus petrol sevkiyatı yeniden hareketlenecek.

Rusya'nın deniz yoluyla ham petrol sevkiyatı, ülkenin ana ihracat terminallerinden rekor düzeyde akışla, iki haftalık kesintilerden sonra güçlü bir şekilde toparlandı.

Pasifik'teki Kozmino limanında on bir tanker ülkenin ESPO ham petrolünün yüklemesini tamamlayarak bir önceki hafta fırtınanın ihracatı yarıya indirmesinin ardından toparlandı. Sevkiyatlar olumsuz hava koşullarının öncesine döndü.

Baltık limanı Ust-Luga'dan yapılan sevkiyatlar da geçen ayın sonlarında bakım çalışmaları nedeniyle kesintiye uğradıktan sonra 4 Şubat haftasında artış gösterdi.

Primorsk'tan yapılan sevkiyatlar da hızlandı.

Geri dönüşle birlikte haftalık ortalama sevkiyat günde yaklaşık 880 bin varil artarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Bu artış, Moskova'nın OPEC+ ortaklarına ilk çeyrek için taahhüt ettiği seviyenin haftalık bazda günde 400 bin varil üzerine çıkarken, kısa vadeli faktörleri yumuşatmaya yardımcı olan dört haftalık ölçümde bu hedefin günde 100 bin varil altında kaldı.

Rus ihracatçılar, ABD yaptırımlarının artmasının ardından Yunanlı armatörlerin Rus ham petrol ticaretinden çekilmesiyle, ülkenin kendi tankerlerine ve yaşlanan gemilerden oluşan gölge filoya daha fazla güvenmek zorunda kalıyor.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Moskova'nın ham petrolünü taşıyan Yunan sahipli tankerlerin sayısı Ocak ayında geçen Mayıs ayındaki seviyelerin sadece beşte birine düştü.

Kaynak:Bloomberg

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