Rus pazarını teknolojiyi tekstille birleştirerek keşfettik

Ev, otel, restoran, ofis gibi akla gelebilecek tüm mekânlar için dünyanın en iyi tekstil koleksiyonlarının bir arada sergilendiği fuarda, Türk tekstil ürünleri, kumaşları ve ev tekstil ürünleri göz doldurdu. Hindistan, Çin, Fransa, Kazakistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Polonya, İtalya, Japonya, Avusturya, Özbekistan, Moldovya gibi ülkelerin katılım gösterdiği fuar, Türk Tekstil ürünlerinin Rusya’nın vazgeçilmezi olduğunu ortaya koydu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 144 milyon nüfusu ile Rusya’nın, Türk tekstil ihracatı için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Rusya pazarında üretim kalitesi ve uzun süre kaliteyi koruma özelliği büyük önem taşıyor. Türk tekstili yüksek ürün kalitesiyle Rusya’nın vazgeçilmezi oldu. Fuarda, Türk firmalarına olan ilgiden de bunu net olarak gördük” diye konuştu. Rusya, Türk tekstil sektörünün en fazla ihracat yaptığı listede 13’üncü ülke olarak yer alıyor’’ dedi.