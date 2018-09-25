THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Rus pazarını teknolojiyi tekstille birleştirerek keşfettik

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Heimtextil Rusya Fuarı’na bu yıl da 26 firma ile katıldı. Teknolojik yönlü gelişmeleri tekstil üretiminde de en iyi şekilde değerlendiren Türkiye, fuarda bin 500 metrekarelik alanla temsil edildi.

25 Eylül 2018 Salı 09:57
Rus pazarını teknolojiyi tekstille birleştirerek keşfettik

Ev, otel, restoran, ofis gibi akla gelebilecek tüm mekânlar için dünyanın en iyi tekstil koleksiyonlarının bir arada sergilendiği fuarda, Türk tekstil ürünleri, kumaşları ve ev tekstil ürünleri göz doldurdu. Hindistan, Çin, Fransa, Kazakistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Polonya, İtalya, Japonya, Avusturya, Özbekistan, Moldovya gibi ülkelerin katılım gösterdiği fuar, Türk Tekstil ürünlerinin Rusya’nın vazgeçilmezi olduğunu ortaya koydu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 144 milyon nüfusu ile Rusya’nın, Türk tekstil ihracatı için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Rusya pazarında üretim kalitesi ve uzun süre kaliteyi koruma özelliği büyük önem taşıyor. Türk tekstili yüksek ürün kalitesiyle Rusya’nın vazgeçilmezi oldu. Fuarda, Türk firmalarına olan ilgiden de bunu net olarak gördük” diye konuştu. Rusya, Türk tekstil sektörünün en fazla ihracat yaptığı listede 13’üncü ülke olarak yer alıyor’’ dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:57
  1. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin
  2. Türk tekstili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artık tamamen sona gelindi! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
    1. Artık tamamen sona gelindi! Başkan..
    2. Din istismarcılığına fırsat vermeyeceğiz
    3. Ryan Babel'in golünde topun hızı belli..
    4. CHP'li vekilin ölüm haber yalanlandı
    5. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    6. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    7. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    8. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    9. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    10. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    12. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    13. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    14. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    15. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    16. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    17. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    18. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    19. Türkiye'nin en büyük 5. barajında..
    20. Cocu'dan istifa yanıtı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019