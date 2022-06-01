Rus paralı askerler Libya'nın her yerine mayın döşemiş!

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Libya'da savaşan Wagner'e bağlı paralı askerlerin 2019 yılında yollara mayın yerleştirdiği iddiaları hakkında soruşturma açılmasını istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Libya'da savaşan Wagner'e bağlı Rus paralı askerlerin 2019 yılında yollara mayın yerleştirdiği iddiaları hakkında soruşturma açılmasını istedi.

HRW, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Wagner mensubu paralı askerlerin başkent Trablus'a yönelik taarruzları sırasında yollara uluslararası hukuka göre yasaklanmış bubi tuzakları yerleştirdiğine dair yeni verilerin ortaya çıktığını bildirdi.

HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika editörü Lama Fakih, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı çağrıda, Trablus bölgesinde kara mayını kullanımına dair bir soruşturma açılmasını, bunun gözlemciler eşliğinde ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etti.

2021 yılında BBC'ye ulaştırılan ayrı bilgilerde, Wagner paralı askerine ait bir tablette mayınların yerleştirdiği bölgeler ortaya çıkarılmıştı.

Mayıs 2020 ile Mart 2022 arasında Trablus çevresine yerleştirilen mayın ve patlayıcı mühimmatlar sebebiyle aralarında sivillerin de bulunduğu 130 kişinin öldüğü ve 196 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News