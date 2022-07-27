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Dünya Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i ülkeye almadılar
Dünya

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i ülkeye almadılar

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:00:00 -
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i ülkeye almadılar

Yerel basında çıkan haberlere göre, Litvanya İçişleri Bakanlığı "Patrik Kirill'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya'nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişinin yasaklandığı" açıklamasında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada da Patrik Kirill'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtildi.

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