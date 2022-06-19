  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus ordusunun kayıpları açıklandı
Dünya

Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başlangıcından bu yana 33 bin 600 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 11:27:00 -
Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 468 tank, 3 bin 577 zırhlı araç, 745 topçu sistemi, 235 MLR sistemleri, 98 hava savunma sistemi, 216 savaş uçağı, 181 savaş helikopteri, 598 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 14 gemi, 2 bin 523 araç ve yakıt deposu, 55 adet özel ekipman ve 130 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23