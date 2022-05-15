  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdular
Dünya

Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdular

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 23:58:00 - 2022-05-16 01:03:35

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.

Köprüyü havaya uçurdular

Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay