Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdular
Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.
Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.
Köprüyü havaya uçurdular
Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.