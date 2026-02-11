Rus ordusu o ülkenin vatandaşlarını Ukrayna'da savaştırıyor

Kenya, vatandaşlarının Ukrayna'daki savaşa katılmak üzere askere alındığına dair haberlerin artması üzerine Rusya ile görüşeceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, uygulamayı "kabul edilemez ve el altından yürütülen bir süreç" olarak nitelendirdi. Nairobi'nin yasa dışı asker alma merkezlerini kapattığını belirten Mudavadi, Moskova'yı "Kenyalıların silah altına alınmasını yasaklayan bir anlaşma imzalamaya teşvik edeceğini" söyledi.

Kenya hükümeti yaklaşık 200 vatandaşının Rusya için savaşmak üzere silah altına alındığını tahmin ediyor.

Nairobi bunların hiçbirinin resmi kanallardan geçmediğini belirttiği için kesin sayı belirsizliğini koruyor.

Mudavadi açıklamasında "Kenya ve Rusya'nın bağımsızlıktan bu yana uzun süreli ilişkileri var. Dolayısıyla bana göre bu olay, iki ülke arasındaki olumlu ve samimi ilişkilerde çok talihsiz bir olaydır" dedi.

Mudavadi BBC'ye verdiği demeçte Kenya'nın Rusya ile angajmanının, vize politikası ve zorunlu askerlik dışındaki ikili iş gücü anlaşmaları hakkındaki görüşmeler de dahil olmak üzere yasa dışı askere alma uygulamalarını engellemeye odaklanacağını vurguladı.

Mudavadi, Kenyalı yetkililerin, Kenyalıları yurt dışında iş vaadiyle kandırdığından şüphelenilen 600'den fazla işe alım ajansını kapattığını ifade etti.

Şu ana kadar Rusya'da savaşan 27 Kenyalının ülkelerine geri gönderildiğini dile getiren Mudavadi, "yetkililerin bu kişilerin travmalarını gidermek ve onları radikalleşmeden arındırmak için psikolojik bakım sağlıyor" dedi.

Ukrayna'da savaşan kaç Kenyalının öldüğü net değil. Cevap almak için Nairobi'deki Rus Büyükelçiliğine başvuran kişiler geri çevrildiklerini ifade ediyor.

Kenya Dışişleri Bakanı Mudavadi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuştuğumuz aileler sevdiklerini defnedemediklerini çünkü cenazelerinin hala diğer tarafta olduğunu söylüyorlar. Bu zor bir durum çünkü unutmayın, bu cesedin nerede bulunduğuna bağlı. Bazıları Ukrayna'da bulundu. Bu insanların kalıntılarının ülkelerine geri gönderilmesi için Ukrayna hükümetiyle birlikte çalışıyoruz."

Ukrayna istihbaratı Afrika'daki 36 ülkeden 1400'den fazla kişinin Rusya için savaşmak üzere silah altına alındığını tahmin ediyor.

