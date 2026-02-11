İran'dan savaş açıklaması: Netanyahu başka bir şey düşünmüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today’e (RT) verdiği röportajda ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’la acil görüşme gerçekleştirmesinin "müzakerelerin iyi gittiğine işaret ettiği" yönündeki değerlendirmeye yanıt veren Arakçi, "Onun (Netanyahu) barışı sevmediği ve savaş yanlısı olduğu çok açık. Sadece son iki yılda bölgemizde 7 ülkeye saldırdı. İnanabiliyor musunuz? Son saldırı Katar’a oldu. Katar, ABD’nin müttefiki ve Batı’nın da yakın ilişkide olduğu bir ülke. Bu nedenle Netanyahu’nun aklında savaştan başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

"ABD’yi İran’la savaşa sürüklemek için her yolu denedi"

Netanyahu’nun ABD’yi İran’la savaşa çekmeye çalıştığını savunan Arakçi, "Herkesin bunu görmesi lazım. Netanyahu şimdiye kadar ABD’yi İran’la savaşa sürüklemek için her yolu denedi. Bunu başardığında ise ortaya bir felaket çıktı. Sonuçta onlar kaybetti. Aynı başarısız senaryoyu yeniden denerlerse sonuç değişmez" şeklinde konuştu.

"Eğer ciddilerse, biz de ciddiyiz"

Umman’daki müzakereler kapsamında Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’la yapılan görüşmelere ilişkin gözlemlerini paylaşan Arakçi, "Witkoff ve Kushner’den aldığım izlenim, savaşı önleyip diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştıkları yönünde ve bu, Başkan Trump’ın alabileceği en akıllıca karar. Her ne kadar tamamen emin olmasak da bize, niyetlerinin barışçıl bir çözüm bulmak olduğu söylendi. Eğer gerçekten ciddilerse, biz de ciddiyiz" dedi.