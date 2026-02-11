Seda Sayan’ın gizli serveti ortaya çıktı! Say say bitmiyor, sadece kira geliri bile dudak uçuklatıyor
Şarkıcı Seda Sayan’ın, yıllardır sahnelerden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırarak devasa bir servet inşa ettiği ortaya çıktı.
Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer almaya devam ediyor. Ünlü sanatçı, son dönemde eşi Çağlar Ökten ile yaptığı evlilikle magazin dünyasında sıkça konuşulurken, şimdi de mal varlığıyla dikkatleri üzerine çekti.
Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor.
Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor.
Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor... Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor.
En çok konuşulan detaylardan biri ise Sayan'ın kira gelirleri. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira geliri yaklaşık 500 bin TL.
