Sivas’ta zamanın sesi değişmedi! 87 yıldır mesaiyi o kule başlatıyor

Sivas’ta TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan tarihi saat kulesi, yaklaşık 87 yıldır zamanın ritmini belirlemeye devam ediyor.

1939’da yapıldı

Sivas'ta 1939 yılında kurulan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra tarihi saat kulesiyle de dikkat çekiyor. Ulusal ve uluslararası demiryolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatı ile raylı sistem araçlarına ait yedek parçaların üretimi amacıyla kurulan müdürlükte ilk olarak su deposu olarak inşa edilen ve 44 metre uzunluğunda olan kule, zamanla bu işlevini yitirerek saat kulesine dönüştürüldü.

Yaklaşık 87 yıl önce çalışanların mesai saatlerini takip edebilmesi amacıyla tasarlanan kuleye, ilerleyen yıllarda boru sesi sistemi de eklendi. Günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılan saat kulesi sayesinde saati görebilen çalışanlar mesainin başlangıcını, mola saatlerini ve mesai bitimini saatten takip ediyor. Saati göremeyen çalışanlar ise kuleden yayılan boru sesiyle zamanın geldiğini anlıyor. Sivas'ın simgelerinden tarihi saat kulesi ve boru sesi, yalnızca TÜRASAŞ çalışanları tarafından değil, kentte yaşayan herkes tarafından biliniyor ve kentin hafızasında önemli bir yer tutuyor.