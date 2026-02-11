Bin 660 rakımlı göl dondu! İşte kartpostallık görüntüler

Doğaseverlerden Kemal Arduç, araçlarının belli bir noktaya kadar gelebildiğini, o nedenle göle yürüyerek gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Biz doğaseverler olarak sadece yazın değil, kışın da tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Erzincan'da ağır kış mevsimi yavaş yavaş kendini bahara doğru atıyor. Karlar erimeye başladı. Şu anda Ardos Gölü'ndeyiz. Karlar eriyince gölün üzerindeki buz da meydana çıktı. Bütün göllerimiz şu an buz tutmuş halde. Geldik, gördük, burada pikniğimizi yaptık. Bundan sonra bahar mevsimini bekleyeceğiz. Baharda buranın ayrı bir güzelliği var. yeri var buranın. Bu göl normal bir göl değil, doğal bir göl. Akarı da yok buranın. Herkesi bu gölü görmeye bekliyoruz. Ayrıca bu göle veya bunun gibi birçok göle ulaşmak da kolay olmuyor, yürüyerek geldik. Aracımız bir noktaya kadar çıktı, yollar kapalı. Bayağı bir yürüdük, malzemelerimizle birlikte yürüdük ama değdi" dedi.