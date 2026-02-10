  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Küresel sapkınlığın karanlık yüzü: Epstein dosyasında ‘Baal tarikatı’ skandalı! Şeytan ayinleri deşifre oldu
Küresel sapkınlığın karanlık yüzü: Epstein dosyasında ‘Baal tarikatı’ skandalı! Şeytan ayinleri deşifre oldu

Siyonist sermayenin kirli yüzü Jeffrey Epstein’in sapkınlıkları bitmek bilmiyor. Ortaya çıkan yeni belgeler, buz dağının görünmeyen kısmında sadece bir fuhuş ağının değil, kadim bir şeytani kültün, çocuk katili "Baal" ayinlerinin yattığını kanıtlıyor. İşte insanlığın kanını donduran o detaylar!

Küresel istismar şebekesinin mimarı Jeffrey Epstein’in karanlık dünyasından sızan yeni detaylar, meselenin sadece fuhuş değil, kadim bir "şer zihniyeti" olduğunu ortaya koydu. Adasındaki gizemli yapılardan finansal kayıtlarına kadar her noktada görülen "Baal tarıkatı" izleri, insanlık dışı ritüelleri ve çocuk kurban etmeye dayanan sapkın inançları deşifre ediyor.

Jeffrey Epstein dosyasının derinliklerinden fışkıran ürpertici iddialarla sarsılıyor. Ortaya çıkan yeni belgeler, Epstein’in finansal operasyonlarını yürüttüğü gizli hesapların "Baal tarıkatı" adını taşıdığını ortaya çıktı.

Dünya, Jeffrey Epstein dosyasının derinliklerinden gelen ürpertici ifşaatlarla sarsılıyor. Ortaya çıkan son belgeler, Epstein’in sadece bir istismar ağı kurmadığını, aynı zamanda kadim pagan geleneklerinden süzülüp gelen "Baal" kültüne bağlı şeytani bir yapı oluşturduğunu kanıtlıyor.

​BANKA HESABININ ADI BİLE ŞEYTAN: "BAAL"

​Yıllarca "hayırsever iş adamı" maskesiyle dünyayı uyutan Epstein’in, finansal işlemlerini yürüttüğü gizli banka hesabına "BAAL" ismini verdiği ifşa oldu.  

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN KÖKENİ AYNI ZİHNİYET!

​Eski İbrani geleneklerinden süzülüp gelen bu sapkın inanç, bugün Gazze’de masum yavruların üzerine yağan bombalarda vücut buluyor. Arkeolojik kazılarda küpler içinde bulunan yakılmış bebek kemikleri, bugün modern silahlarla aynı akıbete uğratılan Filistinli çocuklarla acı bir benzerlik taşıyor. Baal tarıkatı ölmedi; Siyonizm zırhına bürünerek modern dünyayı esir aldı!

Tarihsel kökeni çocuk kurban etmeye dayanan bu sapkın kültün, modern Siyonist elitler arasında bir bağlılık nişanesi haline geldiği savunuluyor. Gazze’de yaşanan çocuk katliamlarıyla bu sapkın zihniyet arasındaki ürkütücü paralellik dikkat çekerken; istismar adasındaki tapınak benzeri yapılarda gerçekleştirildiği iddia edilen kanlı ritüeller, insanlığın karşı karşıya olduğu tehdidin boyutlarını gözler önüne seriyor.

​SADECE FUHUŞ DEĞİL, ÇOCUK YİYEN CANAVARLAR!

​Gelen bilgiler artık sadece "istismar" sınırlarını aşıyor. Epstein’in adasındaki o meşum tapınak benzeri yapılarda, çocukların kurban edildiği ve hatta bu canavarların çocuk eti yediği iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Siyonizmin, Museviliğin içine sızdırdığı bu Baal tarıkatı virüsü, insanlıktan çıkmış bir seçkinler zümresi oluştururken vahşeti gözler önüne seriyor..

