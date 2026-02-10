Akit gündeme taşıdı yanlıştan dönüldü! Satanist konsere Halk TV avukatlığı

  • İSTANBUL
CHP'nin yayın organı Halk TV, satanizm propagandası yapıp gençleri şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle Rusya ve Polonya'da kovulan ve Akit'in haberi üzerine Türkiye'de etkinlikleri iptal edilen şeytanın çocuklarına sahip çıktı.

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" 10-11 Şubat'ta konser vermek için İstanbul'a gelecekti.

İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alıp şeytanı resmeden yazı ve görsellere satanizmi pazarlayacak olan iki grupa karşı yetkililere harekete geçmeleri konusunda çağrılar yapılmıştı.

Akit de söz konusu skandalı, "Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor" başlığıyla haberleştirmiş, Akit TV Ana Haber Bülteni'nde konu masaya yatırılmıştı.

Akit'in etkili haberlerinin ardından sapkın grupların konserleri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

 

Türkiye'deki tüm azgın sapkınları sahiplenen CHP'nin borusunu öttüren Halk TV, yine şaşırtmadı.

Fondaş medya Halk TV, satanizm propagandası yapıp gençleri şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle Rusya ve Polonya'da kovulan ve Akit'in haberi üzerine Türkiye'de etkinlikleri iptal edilen şeytanın çocuklarına sahip çıktı.

