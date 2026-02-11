Muş-Erzurum karayolunda korkutan kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı!
Muş ile Erzurum arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle faciadan dönüldü.
gede etkili olan karla karışık yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. İçinde bulunan vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, araç hurdaya dönerken mucizevi bir şekilde can kaybı yaşanmadı.
Kaza, öğle saatlerinde Muş-Erzurum karayolunun engebeli mevkilerinden birinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden bastıran yağışın ardından kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
vrulan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
34 MHZ 466 plakalı otomobilin sürücüsü, Muş-Erzurum yolu üzerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Muş-Erzurum tabelasına çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla ayakta tedavi edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
