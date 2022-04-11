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Dünya Rus ordusu geceyi gündüze çevirdi
Dünya

Rus ordusu geceyi gündüze çevirdi

Ukrayna ve Rusya arasında barış konuşulurken; Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Mikolayiv kentine füze saldırısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 00:40:00 -

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın Mikolayiv kentine yerel saatle 22.45’te füze saldırısı düzenledi. Şehir merkezindeki bir noktanın hedef alındığı saldırı sonrası siren sesleri yükselirken, halk sığınaklara kaçtı.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, saldırı sonrası patlayan camlar yüzünden bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirterek, “Hava savunma sistemi çalıştı mı çalışmadı mı kontrol ediyoruz” dedi.

Saldırı anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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