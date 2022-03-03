Rus oligarkın şüpheli ölümü

İngiltere polisi Ukrayna doğumlu Rus oligarkın cansız bedenini evin bahçıvanı tarafından garajda buluduğunu açıkladı.

66 yaşındaki üç çocuk babası Mikhail Watford'un ölümünü polis 'açıklanamayan ölüm' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Ölümün Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın oligarklara sert yaptırım açıklamaların arasında gelmesi şüphe uyandırdı.

2000’li yıllarda İngiltere’ye yerleşen ve Tolstosheya olan soyadını Watford olarak değiştiren iş insanının hayatını kaybettiği malikane, bulunduğu kentin en pahalı yapılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer Watford'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Watford’un ölümü akıllara, 2012'de 44 yaşında benzer şekilde hayatını kaybeden ve ölümünün üzerindeki sır perdesi hala aralanmayan Alexander Perepilichnyy’i hatırlattı.