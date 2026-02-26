Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler

  • İSTANBUL
Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, çatışmalarda hayatını kaybeden 1000 askerin naaşını Ukrayna'ya teslim ettiklerini belirterek, "Rusya'ya ise 35 askerin cesedi iade edildi." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Medinskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının takas edildiğini duyurdu.

Medinskiy, "Ukrayna'ya 1000 askerin cesedi verildi, Rusya'ya ise 35 askerin cesedi iade edildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi de 1000 askerin naaşını teslim aldıklarını ve kimlik tespiti için çalışma yapılacağını açıkladı.

 

Putin'in Müşaviri Medinskiy, 29 Ocak'ta İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesinin verildiğini, Rusya'ya ise 38 askerin naaşının iade edildiğini bildirmişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı. Müzakerelerin üçüncü turu ise İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Şubat'ta düzenlenmişti.

