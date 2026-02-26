O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yaşına girerken devlet erkanından ve sevenlerinden dua dolu mesajlar yağdı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün paylaştığı arşivlik fotoğraf, davanın çilesini daha o yıllarda omuzlayan bir liderin portresini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Şahidiz Sayın Cumhurbaşkanım!"

Vali Davut Gül, Erdoğan’ın gençlik fotoğrafını paylaşırken duygusal bir not düştü. Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yorgunluğu kendine, umudu milletimize saklayan bir ömür… Şahidiz. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım."

Bu anlamlı mesaj, kısa sürede binlerce beğeni alırken, vatandaşlar "Rabbim ömrüne bereket versin" dualarıyla karşılık verdi.

Bülent Turan'dan "Devamı da böyle" paylaşımı

İstanbul Valisi Gül’ün ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da arşivden bir kare ile kervana katıldı. Aynı güne ait bir başka fotoğrafı yayımlayan Turan, "Devamı da böyle..." notunu düşerek davanın sürekliliğine ve sarsılmaz duruşuna vurgu yaptı.

Siyasi hayatının ilk dönemlerinden kalan bu fotoğraflar, Erdoğan’ın İstanbul’un sokaklarından dünya liderliğine uzanan zorlu ama onurlu yolculuğunun nişanesi olarak nitelendirildi. Emperyalist güçlere ve vesayet odaklarına karşı verdiği mücadelenin tohumlarının o yıllarda atıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.