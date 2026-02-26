  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor Çok sayıda gözaltı var! İzmir’de suç örgütüne operasyon Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu! "Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur! “Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi? MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor
Gündem O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan gençlik yılları fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın paylaştığı karelerde, Erdoğan’ın daha o yaşlarda davasına olan sadakati gözlerinden okunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yaşına girerken devlet erkanından ve sevenlerinden dua dolu mesajlar yağdı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün paylaştığı arşivlik fotoğraf, davanın çilesini daha o yıllarda omuzlayan bir liderin portresini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

"Şahidiz Sayın Cumhurbaşkanım!"

Vali Davut Gül, Erdoğan’ın gençlik fotoğrafını paylaşırken duygusal bir not düştü. Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yorgunluğu kendine, umudu milletimize saklayan bir ömür… Şahidiz. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım."

Bu anlamlı mesaj, kısa sürede binlerce beğeni alırken, vatandaşlar "Rabbim ömrüne bereket versin" dualarıyla karşılık verdi.

 

Bülent Turan'dan "Devamı da böyle" paylaşımı

İstanbul Valisi Gül’ün ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da arşivden bir kare ile kervana katıldı. Aynı güne ait bir başka fotoğrafı yayımlayan Turan, "Devamı da böyle..." notunu düşerek davanın sürekliliğine ve sarsılmaz duruşuna vurgu yaptı.

Siyasi hayatının ilk dönemlerinden kalan bu fotoğraflar, Erdoğan’ın İstanbul’un sokaklarından dünya liderliğine uzanan zorlu ama onurlu yolculuğunun nişanesi olarak nitelendirildi. Emperyalist güçlere ve vesayet odaklarına karşı verdiği mücadelenin tohumlarının o yıllarda atıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

#NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında
#NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında

Gündem

#NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı

Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

Gündem

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail

ALLAH IM RAZIYIM DEDİKLERİNDEN EYLESİN AMİN İNŞALLAH KOLAYLIKLAR DİLİYORUM amin.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, m..
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kulisleri salladı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, yolsuzluk tutukl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23