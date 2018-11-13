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Rus muhalifin yurt dışına çıkışı yasaklandı

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Navalnıy, yurt dışına çıkmak isterken engellendiğini açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 14:30
Rus muhalifin yurt dışına çıkışı yasaklandı

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, yurt dışına çıkmak isterken engellendiğini duyurdu.

Navalnıy, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) duruşmasına katılmak üzere Fransa'ya gitmek isterken, ülkeden çıkışının engellendiğini belirtti.

Savcılık kararının gerekçe gösterilerek havalimanında polis tarafından durdurulduğunu aktaran Navalnıy, polisin kendisine gerekli açıklamaları yapmadığını savundu.

AİHM nezdinde görülecek davada, Navalnıy'nın Rusya'da birçok kez gözaltına alınmasının siyasi gerekçelerle olup olmadığına ilişkin kararın açıklanması bekleniyor.

Rusya'da muhalif kanadın en popüler figürlerinden Navalnıy, ülkede düzenlenen çok sayıda hükümet karşıtı protestonun öncülüğünü yapmıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:30
  1. Rus

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