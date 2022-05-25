Rus muhalif ölümü göze alıp konuştu: 'Putin lanetli bir deli’

The Independent’ın haberine göre, 45 yaşındaki Navalni Moskova’daki Şehir Mahkemesi’nden video bağlantısı aracılığıyla katıldığı duruşmada açılamalarda bulundu. Navalni, kendisine verilen 9 yıllık hapis cezasına itiraz etti ancak itiraz reddedildi.

Mart ayı sonlarında, eski bir dolandırıcılık davasında şartlı tahliyesini ihlal ettiği için halihazırda 30 aylık hapis cezasını çekmekte olan Navalni, dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlikten dokuz yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Muhalif lider dün mahkemede yaptığı açıklamada, hakkındaki soruşturmalarla ilgili tüm açıklamaların ‘yanlış’ olduğunu ifade etti.

Putin'in ‘Ukrayna'yı Nazizm’den temizlemeye çalıştığı’ iddiasını eleştiren Navalni, “Bir deli Ukrayna’ya pençelerini soktu ve onunla ne yapmak istediğini bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Putin’in başlattığı ‘aptalca’ savaşı kınayan Navalni, Rusya’yı hırsızlar ve suçlular tarafından yönetilen bir devlet olarak nitelendirdi.

Navalni, hapse atılmadan önce Rusya genelinde hükümet karşıtı protestolar yapılması çağrısında bulundu.