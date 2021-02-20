  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus muhalif Navalnıy'a para cezası
Dünya

Rus muhalif Navalnıy'a para cezası

Mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a "2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği" gerekçesiyle 850 bin ruble para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:26:00 -
Rus muhalif Navalnıy'a para cezası

Rusya'da mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a "2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği" gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Artamenko’nun Navalnıy aleyhinde açtığı dava görüldü.

Duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı Vera Akimova, Navalnıy'a Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble ceza verilmesine hükmetti.

Ağırlaştırıcı koşullar bulunmadığını belirten Akimova, Navalnıy’ın küçük bir çocuğunun olmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.

Navalnıy, 2 Haziran 2020’de Youtube üzerinden anayasa değişikliklerini konu alan ve 2. Dünya Savaşı gazisi 95 yaşındaki Artemenko’nun da görüntülerinin bulunduğu videonun yorum kısmında, Artemenko’ya yönelik yorumlar yazmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi'nin ilk dekanı konuştu: Ülkem yargılandı masadan kalktım
Gündem

Boğaziçi'nin ilk dekanı konuştu: Ülkem yargılandı masadan kalktım

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanlığına atanan Prof. Selami Kuran, AİHM yargıçlığına seçilemediği süreci anlat..
Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal!
Gündem

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal! "Meyve suyu içmeyin"

Sosyal medya ağı TikTok'ta yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans skandalları unutulmadan olay olacak yeni bir paylaşım daha geldi. Bir kull..
ABD'nin Libya üzerindeki hain planı deşifre oldu!
Dünya

ABD'nin Libya üzerindeki hain planı deşifre oldu!

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Prince ve Batılı paralı askerlerin Libya'da hükümeti 2 kez devirme planları ortaya çıktı. Opus (Projec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay