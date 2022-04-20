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Dünya Rus milyarder Putin'e isyan edip Batı'ya seslendi
Dünya

Rus milyarder Putin'e isyan edip Batı'ya seslendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini sürdürmesi ve savaşın giderek uzaması ülke içinde büyük huzursuzluğa yol açtı. Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan Oleg Tinkov, savaşın kimseye fayda getirmediğini belirterek "Sevgili Batı, lütfen Putin'e gururunu kurtarabileceği temiz bir çıkış fırsatı sağlayın ve bu katliamı durdurun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 19:31:00 -
Rus milyarder Putin'e isyan edip Batı'ya seslendi

24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden sert yaptırımlar geldi. Rus oligarklar da bu yaptırımlardan nasibini aldı. İşleri bozulan ve yatırımları sekteye uğrayan Oligarklar tek tek Putin'e sitem etmeye başladı.

Rusya'nın en zengin isimlerinden biri

Rusya'nın en zengin insanlarından Oleg Tinkov, üçüncü ayına girmek üzere olan Ukrayna'daki savaşla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşı 'çılgınca' olarak niteledi ve Rusların yüzde 90'ının bu savaşa karşı olduğunu söyledi.

"Generaller ellerindeki ordunun kötü olduğunu fark etti"

Tinkov, "Akşamdan kalma şekilde uyanan generaller ellerinde kötü bir ordu olduğunu fark ettiler. Her şeyin kötü olduğu ve adam kayırmacılık, dalkavukluk ve yalakalığa batmış bir ülkede ordu nasıl iyi olabilir?" ifadelerini kullandı.

"Bu savaştan fayda sağlayan tek kişi bile yok"

Batı ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan Tinkov, "Bu çılgınca savaştan fayda sağlayan tek bir kişi bile yok! Masum insanlar ve askerler ölüyor. Sevgili Batı, lütfen Putin'e gururunu kurtarabileceği temiz bir çıkış fırsatı sağlayın ve bu katliamı durdurun. Lütfen daha akılcı ve insancıl olun" ifadelerini kullandı.

"Rusların yüzde 90'ı bu savaşa karşı" diyen Tinkov, "Tabii ki her yere Z çizen moronlar var ama zaten herhangi bir ülkenin yüzde 10'u moronlardan oluşuyor" şeklinde konuştu.

"Mülklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

Kremlin yetkililerinin şokta olduğunu belirten Rus milyarder, bu kişilerin çocuklarının Akdeniz'de artık yaz tatili yapamayacaklarını düşündüklerini, iş insanlarının ise ellerinde kalan mülklerini kurtarmaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın en zengin insanların biri olan Tinkov, Tinkoff Bankası'nın da sahibi.

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