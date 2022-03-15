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Gündem Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi
Gündem

Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi

Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi. Jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 01:03:00 -

Rus milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak, İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından saat 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

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