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Dünya Rus milletvekili pencereden düştü! Bir haftada iki ölüm
Dünya

Rus milletvekili pencereden düştü! Bir haftada iki ölüm

Hindistan’daki bir otelde bir haftada biri milletvekili, biri bilim insanı iki Rus şüpheli bir şekilde öldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:58:00 -
Rus milletvekili pencereden düştü! Bir haftada iki ölüm

Vladimir Putin’i ve Ukrayna’daki savaşı eleştiren Rus milletvekili Pavel Antov, Hindistan’ın Odisha bölgesindeki bir otelin üçüncü katında bulunan pencereden düştü.

Hintli rehber tarafından “kanlar içinde” bulunan Pavel Antov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Hindistan basını, aynı otelde geçen hafta bir Rus siyasetçinin daha öldüğünü belirtti.

Pavel Antov’un arkadaşı, bilim insanı Vladimir Budanov ise geçen hafta perşembe günü kalp krizi sonucunda öldü.

Vladimir Budanov 61 yaşındaydı ve sağlık sorunu bulunmuyordu.

 

Rayagada, Odisha'da bulunan otel

Pavel Antov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya Partisi üyesiydi.

Her iki isim de, Vladimir Putin’i ve Ukrayna’daki savaşı açıkça eleştirdi. Pavel Antov, daha sonra özür dilediyse de Rusya’daki tepkiler dinmedi.

Pavel Antov, 65. yaş gününü kutlamak üzere, Hindistan’ın doğusundaki Odisha bölgesindeki üç yıldızlı bir otele gitmişti.

Sosis sektöründe en önde gelen isimlerden olan Pavel Antov, 130 milyon dolarlık serveti ile Rusya’nın “en zengin milletvekili” olarak biliniyordu.

 

Vladimir Budanov

Vladimir Budanov ise Rusya Bilimler Akademisi Felsefe Bölümü'nde doçentti. İnsan zihni ve teknoloji konularına çalışan Vladimir Budanov, matematik, doğa bilimleri ve bilişim gibi birçok alanda yetkin bir isim.

İlerili Teknoloji ve Bilimlerdeki Disiplinlerlarası Problemler Anabilim Dalı Başkanı’ydı.

Vladimir Budanov, ölen milletvekili Pavel Antov’un arkadaşıydı.

Hint basınına göre Vladimir Budanov ve Pavel Antov’un yanında iki kadın vardı. Kadınların durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan polisi olayı soruşturmaya başladı.

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