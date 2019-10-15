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Rus Medyası güvenli bölgenin sınırlarını açıkladı: Türkiye ile aramızda bir sorun görünmüyor

Şanlı Türk Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki kararlı mücadelesi devam ederken, Rus Medyası Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından oluşturulmak istenen güvenli bölgenin sınırlarını açıkladı.

15 Ekim 2019 Salı 12:15
Rus Medyası güvenli bölgenin sınırlarını açıkladı: Türkiye ile aramızda bir sorun görünmüyor

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 kilometre derinlikte ilerlediği belirtilen haberde operasyonda yaşanan gelişmelerin Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaların bir kısmının neticesinde gerçekleşmiş olabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin, Suriye ve Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinlikte bir tampon bölgesi oluşturmayı amaçladığı ifade edilen haberde, "TSK, şu an Resulyan, Tel Abyad ve sınırının 20-30 kilometre uzağından geçen M-4 kara yolunu kontrol ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, RBK Ajansı'nın Yenilikçi Kalınma Enstitüsü Orta Doğu Araştırmalara Departmanı Başkanı Kiril Semenov'un şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye ve Suriye kuvvetleri arasındaki ayrım, M-4 kara yolu boyunca gerçekleşecek."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:15
  1. Rusya
  2. Esed

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