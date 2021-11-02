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Medya Rus medyası böyle duyurdu: TSK ansızın harekata başlayacak
Medya

Rus medyası böyle duyurdu: TSK ansızın harekata başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ard arda verdiği operasyon sinyalleri sonrası Rus medyası TSK'nın hiçbir duyuru yapmadan ansızın iki koldan büyük bir operasyona girişebileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:52:00 -
Rus medyası böyle duyurdu: TSK ansızın harekata başlayacak

Suriye'de Rakka'nın kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Ayn İsa'ya 150'den fazla Esed askerini taşıyan üç otobüs sevk edildi. Bu gelişme, Türkiye'nin operasyon sinyali ve peşinden gelen Rusya ve YPG güçlerinin bölgedeki askeri varlığını güçlendirme hamlesinin ardından geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) elde ettiği bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD güçleri, Tel Tamir ve Ebu Rasin bölgesine kısa, orta ve uzun menzilli topçu birlikleri, füze rampaları, ağır makineli tüfekler ve çok sayıda militan takviyesi yaptı. PYD'nin Türkiye'nin harekatına karşı hazırlığını artırdığı ve savaş pozisyonunu aldığı belirtildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Rasulayn'a askeri takviye gönderdi"

Bu arada dün yaşanan gelişmede Tel Tamir bölgesinde konuşlu ABD kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden Rus jetlerini uyaran işaret fişekleri fırlattı. Bu askeri hamlelerin, rejim güçlerinin Haseke vilayetinin kuzey batısındaki Tel Tamir kasabasında 2019 yılı sonunda konuşlandırılmasından bu yana türünün ilk örneği olduğunu belirtmekte fayda var.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Halep kırsalındaki Aynel Arab ve Rasulayn'a çok sayıda büyük askeri takviye gönderdiği de gelen bilgiler arasında.

TSK ansızın başlayacak

Bu arada Rus medyası, Suriye ve Irak'ta 2 yıl daha asker bulundurulmasına yetki veren tezkere sonrası yeni iddialar ortaya attı. TSK'nın Suriye'de iki koldan büyük bir operasyona girişeceği öne sürüldü. Operasyonun hiçbir duyuru yapılmadan ansızın başlayacağı iddia edildi.

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Yorumlar

TURAN

Dolastikca Turan'i, andim Bilge Kaan'i, gordum Fatih Sultan'i. Dedi ugurlar olsun.
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