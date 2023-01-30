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Dünya Rus lider Putin ve Suudi Prens Muhammed bin Salman petrol piyasalarını görüştü! Petrol hamlesi
Dünya

Rus lider Putin ve Suudi Prens Muhammed bin Salman petrol piyasalarını görüştü! Petrol hamlesi

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. Rusya, Avrupa'da bir enerji pazarı inşa edebilmek için yaklaşık 50 yılını harcadı. Rusya, Avrupa’da bir enerji pazarı inşa edebilmek için yeni adımlar atıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 18:58:00 - 2023-01-30 19:05:23
Rus lider Putin ve Suudi Prens Muhammed bin Salman petrol piyasalarını görüştü! Petrol hamlesi

Açıklamada, Putin ile Bin Selman'ın, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin'den yapılan açıklamada siyasi, ticari, ekonomi ve enerji konularında ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi ile küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ çerçevesinde iş birliği ele alındı.

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