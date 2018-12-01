Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

Sık sık “Rusya'nın kuklası” olduğu gerekçesiyle eleştirilen ve ülkesindeki baskı yönetimi sebebiyle insan hakları kuruluşlarınca eleştirilen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un Türkiye ziyareti büyük tepki çekti. Kadirov, İstanbul'da önce Çarşamba Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nu, ardından da TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti.

Tepkiler dinmedi

Çeçen lider Kadirov ve beraberindeki heyet, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu Beykoz'daki evinde ziyaret etti. Kadirov'un ziyaretine Marifet Derneği yöneticilerinin aracılık ettiği bilinirken, ziyaret büyük tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, Ustaosmanoğlu'nun Kadirov hakkındaki olumsuz görüşleri bilinmesine rağmen, Marifet Derneği'nce bu ziyaretin gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'yi tehdit etmişti

Rusya Federasyonu Kahramanlık Madalyası sahibi Ramazan Kadirov, Türkiye'ye yönelik de karşıt tutumuyla tanınıyor. Kadirov'un Türkiye karşıtı tutumu özellikle Rus uçağının düşürüldüğü 2015 yılında tavan yapmış ve Kadirov krizde açıkça Rusya'nın yanında yer alarak Türkiye'yi tehdit etmişti.

Kadirov kendi sosyal paylaşım sitesinden “Türkiye'nin buna uzun süre pişman olacağından kuşkum yok. Her fırsatta dostluktan ve işbirliğinden söz edenler namertlik yapmaz. Kendim, Çeçen Cumhuriyeti ve bütün Çeçen halkının Rusya Devlet Başkanı tarafından verilecek emirleri ne kadar karmaşık olursa olsun yerine getireceğini ilan etmek vazifemdir” diye yazmıştı.

“Ertuğrul Bey'i kendi emellerine alet etti”

Diriliş Ertuğrul setini de ziyaret eden Kadirov, VKontakte hesabından "Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile işbirliğini konuştuk. Dizinin ileriki bölümlerinde Çeçen müziğini kullanmak istediğini söyledi. Görüşmenin sonunda oyuncu ve yapımcı ekibi Çeçenistan'a davet etti. Davetimi memnuniyetle kabul edip gelecek bahar ziyarete gelme sözü verdiler" açıklamasında bulundu. Kadirov, dizi oyuncularına ülkesinden getirdiği hediyeler verdi. Kadirov'un bu ziyareti de zulmün karşısında yer alan ve haksızlığa karşı çıkmasıyla bilinen Osmanlı devletinin kurucularından Ertuğrul Bey'in Kadirov'un emellerine alet edilmesi olarak yorumlandı. Diziyi yayınlayan TRT ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'a çok sayıda tepki geldi.

Çok sayıda hukuk ihlali ile anılıyor

Çeçenya Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkhanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenya Cumhuriyeti devlet başkanı olan Ramazan Kadirov, Çeçen direnişinin kırılması için Rus istihbaratınca desteklendi. İkinci Rus - Çeçen Savaşı'nda Rusların tarafında yer alan Kadirov, ülkesinde onlarca gazeteci ve insan hakları aktivistinin kaçırılması gibi davalarla gündeme geldi. 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanlığı Madalyası verilen Kadirov, Türkiye'de işlenen Çeçen cinayetlerinin de sorumlusu olarak görülüyor. Kadirov, İstanbul'a ziyaret için gelirken; binlerce Çeçen, kendi ülkelerinde öldürülme korkusu taşıdıkları için İstanbul'da yaşıyor.

Kadirov imajını düzeltmeye çalışıyor

Çeçenistan konusundaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı-yazar Ensar Çalışkan, Kadirov'un Türkiye ziyaretini Timeturk'e değerlendirdi. Kadirov'un bir yandan Türkiye karşıtlığını sürdürürken diğer taraftan Türkiye'yi ziyaret etmesinin bir çelişki olduğunu belirten Çalışkan, “Kadirov 2009 yılından beri çeşitli yollarla Türkiye halkı ve yöneticileriyle ilişki kurmayı deniyor. Türkiye ile iyi ilişki kurarsa bölge halkı üzerinde kötü olan imajını biraz olsun kırıp, kendisini kabullendirmek istiyor. Bunun içinde Türkiye'de 2009 yılından beri milyon dolarlar harcayarak piar çalışmaları yapıyor. Maalesef bu çalışmaları Milliyetçi ve Tasavvuf Çevreleri üzerinden yürütüyor. Fakat geçtiğimiz dönemlerde çok yanlış adımlar attı. Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Kendisine ait askerleri Rus ordusunun komutasında Halep'te muhaliflere karşı savaştırdı. Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıktı. Şimdi bu diplerdeki imajını yeniden toparlamak istiyor. Fakat bu kısa vadede çok mümkün gözükmüyor” dedi.

"Mahmut Efendi ziyaretinden İsmail Ağa'yı sorumlu tutmak yanlış"

Kadirov'un Türkiye ziyaretinin hemen öncesinde Suudi Arabistan ziyaretinin de bir anlam taşıdığına işaret eden Çalışkan, “Kadirov bir gün önce Türkiye'nin ciddi sorunlar yaşadığı Veliaht prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra geldi. Güya Muhammed bin Selman, Kadirov'un sürekli şikayet ettiği ‘Vahhabi' ideolojinin temsilcisi” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Oradan çıkıp Sufi kesimi temsil eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca'yı ziyareti aslında bize şu mesajı veriyor. Oluşturulmak istenen Selefi- Sufi çatışması İslam dünyasını bölmek için uydurulmuş yeni bir plan. Bu ziyareti daha önce Mahmut Efendi'yi Çeçenistan'a götürmek isteyen bir dernek cemaatin tepkisi nedeniyle gerçekleştirememişti. Fakat ben biliyorum ki bu çalışmada milyon dolarlar harcayarak Kadirov'un yaptığı bir piar çalışması. Buna buradan bir kesimin teşne olması ise çok üzücü. Bu malum kesim zaten İsmail Ağa içerisinde muteberliğini kaybetmiş, Mahmut Ustaosmanoğlu'na olan tavırları nedeniyle cemaat mensupları tarafından tepki gören bir kesim. Zaten bu ziyaret sonrasında da çok fazla tepki aldılar. İnşallah bir daha bu oyuna meze olmazlar. Bu durumdan ötürü bütün İsmail Ağa Cemaatini sorumlu tutmak son derece yanlış. İsmail Ağa Cemaati 1995 yılından beri Çeçen Cihadına destek vermesi ile bilinen güzide bir yapıdır. Kadirov'un bir dizi setini ziyareti ise Çeçen halkının o diziye olan ilgisinden kaynaklanıyor.”