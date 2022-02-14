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Medya Rus kanalında işgal yayını başladı
Medya

Rus kanalında işgal yayını başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim durmaksızın devam ederken, Rus kanallarında da işgal yayınları yapılmaya başlandı. Rossiya-1 kanalında olası işgal sırasında Ukrayna'nın hangi kısımlarının alınması gerektiği tartışıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 17:21:00 -
Rus kanalında işgal yayını başladı

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çanları çalıyor.

Ukrayna'nın Donbas temas hattı bölgesine 120 bin asker gönderdiği, Rusya'nın da Ukrayna'ya yakın noktalarda 135 bin asker konuşlandırdığı belirtiliyor.

Rus kanalında işgal yayını

Ayrıca Rus ordusu, Belarus ile 10 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" adlı askeri tatbikata başladı. Tatbikat, 20 Şubat'ta sona erecek.

Savaş söylentilerinin ön planda olduğu bir dönemde, Rusya devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında dikkat çeken bir yayına imza atıldı.

Toprak paylaşım hesapları yapıldı

Yayın için hazırlanan Ukrayna haritası üzerinde toprak paylaşımına ilişkin hesapları yapıldı.

İşgal durumunda Ukrayna'nın hangi bölgelerinin alınması gerektiği yönünde tartışmalar yaşandı.

Batı ile olası bir "paylaşım" durumunda nerelerin bırakılması gerektiği şeklindeki tartışmalar da yayında yer aldı.

Öte yandan aynı televizyon kanalı, geçtiğimiz haftalarda "NATO destekli Ukrayna saldırısının eli kulağında" olduğu yönünde haberlere yer vermişti.

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