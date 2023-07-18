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Dünya Rus jetlerinin Amerikan istihbarat uçağına müdahalesi sonucu Suriye'de tansiyon yükseldi
Dünya

Rus jetlerinin Amerikan istihbarat uçağına müdahalesi sonucu Suriye'de tansiyon yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-07-18 07:14:00 - 2023-07-18 07:30:21
Rus jetlerinin Amerikan istihbarat uçağına müdahalesi sonucu Suriye'de tansiyon yükseldi

Suriye'de Rus uçaklarının müdahalesi sonrası türbülansa giren Amerikan istihbarat uçağı zor kurtuldu. Pentagon, Amerikan mürettebatının "güç bela hayatta kaldığını" belirtti.

Rus jetleri son dönemlerde Amerikan istihbarat uçaklarına ve İHA'larına karşı sert tedbirler alıyor. Amerikan ordusunun casusluk faaliyetlerini durdurmak için yapılan yakın uçuşlar ve havada müdahaleler sebebiyle her ay yeni bir kriz doğuyor. Suriye'de Rus ve Esad askeri üslerini gözetlemek için havalanan Amerikan keşif ve istihbarat uçağı, Rus jetleri tarafından engellendi. Türbülansa giren Amerikan istihbarat uçağı zor kurtuldu. Pentagon, Amerikan mürettebatının "güç bela hayatta kaldığını" söyledi.

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