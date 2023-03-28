Rus isim kararı bildirdi! Tarihi ilan etti: O güne kadar Rus askerlerine ücretsiz arsa verecek!

Rus işgali altındaki Kırım’ın işgalci yönetimi, Ukrayna’daki savaşa katılan Rus askerlere ücretsiz arda dağıtmaya başlayacak.

Kırım’ı 9 yıl önce işgal altına alan sömürgeci Rusya, yağmalama ve yarımadanın demografik yapısını değiştirme politikasını sürdürüyor. Kırım’ın sözde Başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna’daki savaşa katıldıkları için ödüle “layık görülen” Rus askerlerine sağlanan sosyal destek adı altında işgal altındaki Kırım’da ücretsiz arsaların alınması için belge dağıtımını 7 Nisan’da başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kremlin kuklası Aksyonov, Rus askerlerine dağıtılacak arsaların, Kırım’ın batı kıyısındaki denize yakın bölgede bulunacağını ayrıca maliyet olarak eşit ve gerekli altyapıya sahip olacağını ileri sürdü.

PUTİN KARARI İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2022’de Ukrayna’daki savaşa katıldıkları için ödüle “layık görülen” Rus askerlerine sağlanan sosyal destek çerçevesinde işgal altındaki Kırım’da ve Moskova bölgesinde ücretsiz arsa vermeyi “tavsiye eden” kararnameyi imzalamıştı. qha'nın haberine göre: Belgede arsaların, savaşa katılarak “devlet üstün liyakat ödülü” alan, çatışmalarda gazi olan askerlere ve çatışmalarda ölen askerlerin aile üyelerine sağlanacağı belirtilmişti.

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