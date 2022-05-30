Rus isim flaş gelişmeyi duyurdu: İki ülke Türkiye'den yardım isteyecek

Erdoğan'ın bugün Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı yapması beklenen telefon görüşmesi gündemdeyken, Rusya'nın önde gelen siyasi analistlerinden Georgi Bovt, özellikle Ukrayna'nın tahıl ihracatını gerçekleştirebilmesi için Türkiye'nin devrede olduğun yazdı.

Bovt, gündemdeki önemli bir konunun Ukrayna'dan yapılamsı beklenen yaklaşık 20 milyon ton tahıl ihracatı olduğunu yazdı.

Rus isim açıklamasında şunları söyledi:

Bu konu Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yapacağı telefon görüşmelerinde gündeme gelecek. Türkiye kendisi, yaklaşık 4,5 milyon ton ithalat gerçekleştirerek bu sezon Rus buğdayını satın almada lider ülke. Ukrayna tahılının ana alıcıları Kuzey Afrika'da bulunuyor. Türkiye, Boğazlar üzerinden Ukrayna tahılı için bir ihracat koridoru sunabilir ve ticaret gemilerine eşlik etmek için iki fırkateyn, iki denizaltı ve altı küçük devriye gemisi kullanmaya ve güzergahın mayın temizliğini üstüne almaya hazır. Rusya ise muhtemelen üçüncü ülkelerin, özellikle de NATO'nun gemilerini bölgeden uzak tutma, bunun yerine gıda sevkiyatı karşılığında yaptırımların kısmen kaldırılmasını sağlayacak seçeneği tercih edecektir