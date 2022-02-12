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Dünya Rus işgaline karşı Kiev'de halk sokağa döküldü!
Dünya

Rus işgaline karşı Kiev'de halk sokağa döküldü!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk sokaklara dökülen olası Rus işgaline karşı yürüyüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:13:00 - 2022-02-12 22:29:26
Rus işgaline karşı Kiev'de halk sokağa döküldü!

Dünya genelinde Avrupa'nın göbeğinde çıkması beklenen savaş için gergin bekleyiş sürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi büyümeye devam ediyor.

NATO, AB ve ABD'nin de dahil olduğu diplomatik görüşmeler sürse de son bir haftada yaşananlar savaş çıkacağı yönündeki beklentileri artırıyor.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarırken Rusya ve ABD diplomatik personeli için bu uyarılara katıldı.

Direniş yürüyüşü

Tüm bu gerilim günbegün artarken Ukraynalılar ise olası Rus işgaline karşı direniş için kenetleniyor.

Bugün başkant sokakları bu kapsamda hareketliydi.

Yüzlerce Ukraynalı sokaklara dökülerek olası Rus işgaline karşı direneceklerini sloganlarla haykırarak bir yürüyüş yaptı.

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