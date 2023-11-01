Rus helikopteri Hokkaido açıklarında Japonya hava sahasını ihlal etti
Rusya'ya ait bir helikopterin, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası açıklarında ulusal hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Rus helikopteri, Hokkaido'nun doğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında Japon ulusal hava sahasına girdi.
Hava sahası ihlali üzerine, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş uçakları önleme uçuşu yaptı.
Japon hükümeti, hava sahası ihlaline ilişkin, diplomatik kanal vasıtasıyla Moskova yönetimine protesto notası verdi.
Benzer bir hava sahası ihlali en son, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Mart 2022'de gerçekleşmişti.
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