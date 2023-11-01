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Dünya Rus helikopteri Hokkaido açıklarında Japonya hava sahasını ihlal etti
Dünya

Rus helikopteri Hokkaido açıklarında Japonya hava sahasını ihlal etti

Yeniakit Publisher
2023-11-01 07:07:00 - 2023-11-01 07:08:00
Rus helikopteri Hokkaido açıklarında Japonya hava sahasını ihlal etti

Rusya'ya ait bir helikopterin, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası açıklarında ulusal hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Rus helikopteri, Hokkaido'nun doğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında Japon ulusal hava sahasına girdi.

Hava sahası ihlali üzerine, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş uçakları önleme uçuşu yaptı.

Japon hükümeti, hava sahası ihlaline ilişkin, diplomatik kanal vasıtasıyla Moskova yönetimine protesto notası verdi.

Benzer bir hava sahası ihlali en son, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Mart 2022'de gerçekleşmişti.

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Rus helikopteri Hokkaido açıklarında Japonya hava sahasını ihlal etti

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Rus helikopteri Hokkaido açıklarında Japonya hava sahasını ihlal etti

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Yorumlar

Hasso

Eskiden yer ambulansi bile yoktu. Var olanda ensesi kalin olana gelirdi Şimdilerde adam öhü dese kirk tane ambulans koşup geliyor.
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