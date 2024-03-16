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Dünya Rus havacılık şirketi Boeingleri iade ediyor
Dünya

Rus havacılık şirketi Boeingleri iade ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-16 09:43:00 -
Rus havacılık şirketi Boeingleri iade ediyor

Rus şirket AirBridgeCargo, iki yıldır Şeremetyevo'da bekleyen Boeing 747'yi Çinli leasing şirketine iade etti.

Rus şirket AirBridgeCargo, iki yıldır Şeremetyevo'da bekleyen Boeing 747'yi Çinli leasing şirketine iade etti.

Rusya'nın en büyük havayolu taşımacısı konumundaki AirBridgeCargo uçuşlara 2022 yılında son vermişti. Volga-Dinyeper grubuna ait şirketten yapılan açıklamada artık uçurulamayan Boeing 747-8 model uçağın Çinli Bank of China Aviation (BOCA) şirketine iade edildiği belirtiliyor.

Konuyu haberleştiren RBC gazetesine konuşan şirkete yakın bir kaynak ikinci bir Boeing 747'nin de BOCA'ya iade edilmesinin planlandığını söyledi. Şirket BOCA'dan 3 Boeing kiralamıştı.

2022'de Rus havayolu şirketlerine açıklanan yaptırımlardan sonra ilk Boeing uçak Çin'e iade edilmişti.

AirBridgeCargo 2021'de Rusya'da 639 bin tonla havayolu taşımacılığının yüzde 43'ünü gerçekleştirmişti. Şirket sadece Boeing model uçakları kullanıyordu.
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