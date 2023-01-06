  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus haber kuruluşu Sputnik'in genel yayın yönetmeni Letonya'da tutuklandı! Karar resmen duyuruldu!
Dünya

Rus haber kuruluşu Sputnik'in genel yayın yönetmeni Letonya'da tutuklandı! Karar resmen duyuruldu!

Letonya, Rus haber sitesi Sputnik'in Litvanya şubesinin genel yayın yönetmenini tutukladı. Avukatı yaptığı açıklamada, Marat Kasem'in mahkeme kararıyla gözaltına alındığını söyledi. casuslukla yaptığına dair ortaya atılan iddialar var... Dünyaca ünlü Rus haber kuruluşuna şok haber!

Yeniakit Publisher
2023-01-06 09:13:00 - 2023-01-06 09:25:18
Rus haber kuruluşu Sputnik'in genel yayın yönetmeni Letonya'da tutuklandı! Karar resmen duyuruldu!

Gazeteci AB yaptırımlarını ihlal etmekle ve casuslukla suçlanıyor.

Haber kaynağına göre Kasem'in avukatı Imma Jansone, dava materyallerini henüz inceleyemedi.

Jansone, mahkemeden gazetecinin kefaletle serbest bırakılmasını istedi ancak bir yargıç, gazetecinin tutuklu kalmasına karar verdi.

trthaber'e göre: Kasem, perşembe günü Riga'nın merkez hapishanesine nakledildi.

Kasem bir Letonya vatandaşı, ancak birkaç yıldır Moskova'da yaşıyor ve Sputnik Litvanya'nın da parçası olduğu Rossiya Segodnya medya grubu için çalışıyor. Rus milyarder olduğu düşünülüyor.

Yılbaşından önce ailevi nedenlerle Letonya'ya döndü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, hareketi Letonya'nın ifade özgürlüğüne ilişkin uluslararası taahhütlerinin ihlali olarak nitelendirerek, Moskova'nın Kasem'in tutuklanması konusunda uluslararası kuruluşlardan yardım isteyeceğini söyledi.

Rus milyarderler yandı, yaptırımlar Rus zenginleri vurdu! Şok haber: Batı'daki mal varlıklarına erişilemiyor
Rus milyarderler yandı, yaptırımlar Rus zenginleri vurdu! Şok haber: Batı'daki mal varlıklarına erişilemiyor

Dünya

Rus milyarderler yandı, yaptırımlar Rus zenginleri vurdu! Şok haber: Batı'daki mal varlıklarına erişilemiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23