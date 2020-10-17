Rus haber ajansı TASS duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı

Rus haber ajansı TASS Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Haberde, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar.” denildi.

Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı

Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.

Ermenistan Moskova'daki ateşkese uymadı

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Lavrov, Mnatsakanyan ve Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın ateşkes açıklaması öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede Dağlık Karabağ’daki durumun görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmeler sırasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarına 10 Ekim tarihli Moskova Bildirgesinin insani amaçlı ateşkesi öngören hükümlerine harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla temel ilkelere dayalı barışçıl çözüme en kısa zamanda ulaşılması amacıyla esaslı müzakerelerin başlaması için Moskova'da varılan anlaşmanın önemi bir kez daha teyit edildi” denildi.