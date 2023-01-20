Rus gümrüğü 1974 yılına ait altın Kalaşnikof tüfeği ele geçirdi: Yeşil koridorda müdahale edildi
Ural Gümrük İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Yekaterinburg kentinden seyahat eden bir adamın bagajında altın kaplama bir Kalaşnikof tüfek bulundu.
Silah, Koltsovo Havaalanı gümrük memurları tarafından bulundu.
Altın kalaşnikof, hediye kutusu içinde bagajı olmayan yolculara yönelik bir gümrük girişi olan "yeşil koridordan" geçirilmeye çalışıldı.
Yolcu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e uçuyordu.
Silahın sahibinin yetkililere tüfeğin hizmet dışı bırakılmış bir model olduğunu söylediği açıklandı.
Zlatoust ustaları tarafından süslendiğini söylediği silahın Özbekistan'daki bir arkadaşına hediye etmek istediğini iddia etti.
trt'ye göre: Gümrük servisine göre, söz konusu 7,62 mm kalibreli Kalaşnikof tüfeği 1974 yılında yapıldı.
Aynı yıl, daha yaygın olarak AK-74 olarak bilinen model, SSCB'de hizmete girdi.
Silahın namlusu, gövdesi, dürbünleri ve şarjörü altın kaplama olduğu görüldü.
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Koltsovo Havalimanı
Koltsovo Havalimanı (Rusça:Аэропорт Кольцово) (IATA:SVX, ICAO:USSS) Rusya'nın Yekaterinburg kentindedir. Kentin 16 km. güneydoğusundadır.
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