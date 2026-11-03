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İSLAM Rus gelin Aydın'da Müslüman oldu: İhtida töreniyle Emine adını aldı
İSLAM

Rus gelin Aydın'da Müslüman oldu: İhtida töreniyle Emine adını aldı

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AA Giriş Tarihi:

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Rus gelin Aydın'da Müslüman oldu: İhtida töreniyle Emine adını aldı

Evlilik amacıyla Aydın’ın Koçarlı ilçesine gelen Rus vatandaşı Elena Dyachenko, İslamiyet’i kabul etti.

Koçarlı'da kaynakçılık yapan İbrahim Girgin'le (56) sosyal medya üzerinden tanışan Elena Dyachenko (57), evlilik amacıyla Türkiye'ye geldi.

Dyachenko İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Girgin'le İlçe Müftülüğüne başvuran Dyachenko için "ihtida töreni" düzenlendi.

İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim okunduğu esnada Dyachenko gözyaşı döktü.

Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren kadına "Emine" ismi verildi.

Daha sonra Dyachenko'ya "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Dyachenko, İslamiyet'i seçtiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Girgin de huzurlu ve mutlu olduğunu, evrakları tamamladıktan sonra evleneceklerini ifade etti.

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