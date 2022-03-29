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Dünya Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Dünya

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Ukrayna'nın batısı ile doğusu arasındaki en stratejik noktalardan biri olan ve hemen hemen her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir’deki yıkım görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 12:30:00 -
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, ülkedeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Jitomir kentinde de birçok askeri ve sivil nokta vuruluyor. Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir'de, sokaklar boş kalırken, şehrin hemen hemen her noktası da barikatlarla çevrildi. Saldırılardan en fazla zarar gören sivil yerleşim noktalarından Romana Shukhevycha caddesi üzerinde bulunan birçok ev ve işyeri ise kullanılamaz hale geldi. Rus füzesinin düştüğü bölgede büyük bir krater oluştu. Patlamanın etkisiyle evler yıkıldı, araçlar da paramparça oldu.

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